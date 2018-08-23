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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заинтересована в укреплении отношений с Евросоюзом — спикер парламента

CA-NEWS (MNG) - Монголия заинтересована в укреплении отношений и сотрудничества с Европейским Союзом (ЕС/)с целью диверсификации своей экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности. Об этом заявил во вторник спикер монгольского парламента Миеэгомбын Энхболд на встрече с послом ЕС Траяном Лауренциу Христеа в Улан-Баторе.

По словам законодателя, Монголия хочет продвигать сельское хозяйство, строительство инфраструктуры и энергетическую отрасль, в связи с чем стремится к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом для реализации проектов в этих сферах. «Мы также уделяем внимание развитию малого и среднего предпринимательства и созданию новых вакансий», — добавил он.

Траян Лауренциу Христеа выразил готовность Европы к дальнейшему расширению сотрудничества в социально-экономической сфере и оказании помощи малому и среднему бизнесу.

Стороны договорились обсудить пути укрепления взаимодействия на очередной межпарламентской встрече Монголии и ЕС, который пройдет в сентябре в Улан-Баторе, говорится в сообщении пресс-службы монгольского парламента.

В 2019 году Монголия и ЕС планируют праздновать 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

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