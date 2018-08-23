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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане телеканалам запретили упоминать в эфире имя Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - В начале этой недели редакторов всех телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана предупредили о том, чтобы имя ныне покойного первого президента Ислама Каримова, руководившего республикой на протяжении 27 лет, вообще не упоминалось в эфире.

Как передает Centralasian.org, об этом рассказал ведущий, работающий в прямом эфире на одном из телеканалов в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК). Он говорит, что приказ не упоминать имя Ислама Каримова во всех передачах, вошедших в сетку вещания, поступил от государственного советника президента Хайриддина Султанова.

Главный редактор еще одного из узбекистанских телеканалов говорит, что от всех телеканалов в составе НТРК потребовали "абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова". По его словам, "это было не рекомендацией, а требованием".

По его словам, запрет на упоминание имени Ислама Каримова в эфире узбекистанских телеканалов был введен около месяца назад.

По словам журналиста телеканала «Ëшлар», запрет введен не только на упоминание в эфире имени Ислама Каримова, но и на показ в передачах фотографий и памятников ныне покойного первого президента, а также репортажей, где имеются надписи с его именем.

Получить комментарий у руководства НТРК относительно сказанных сотрудниками ряда узбекистанских телеканалов о введении запрета на упоминание в эфире имени Ислама Каримова не удалось.

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