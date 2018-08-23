Китай ввел ответные пошлины на продукцию из США и подает жалобу в ВТО

CA-NEWS (CA) - Китай планирует подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на введение США второго пакета пошлин в 25% на китайский импорт общим объемом $16 млрд, сообщает BBC News.

С 23 августа в США начинают действовать повышенные ввозные пошлины – 25% на китайские товары на общую сумму 16 миллиардов долларов. В Этот же день правительство Китая ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд.

Напомним, министерство коммерции Китая предупреждало о «зеркальных мерах» в ответ на пошлины США.