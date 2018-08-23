С.Жээнбеков и Г.Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах

- Туркменистан, политика
- 12:57, 23 августа 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде во дворцовом комплексе «Огузхан» прошли переговоры лидеров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в узком формате.
Как сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», они обсудили ключевые векторы межгосударственного взаимодействия, конкретизировали его приоритетные направления как в торгово-экономической сфере, так и в гуманитарной области, а также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.
После завершения встречи переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.
Это первый визит С.Жээнбекова в Туркменистан в качестве главы Кыргызстана, предпринятый по приглашению Г.Бердымухамедова.
По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов – межправительственных соглашений, программ сотрудничества в различных сферах и другое.
После этого лидеры двух стран выступят с обращением к представителям средств массовой информации.
Программой визита президента Кыргызстана предусмотрено посещение Мечети духовности в Кипчаке, столичного Олимпийского городка и Ашхабадского текстильного комплекса.
Вечером С.Жээнбеков вылетит в город Туркменбаши, где завтра состоится Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.