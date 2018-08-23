Туркменистан рассматривает Кыргызстан в качестве своего важного и перспективного партнера, - Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Туркменистана Гербангулы Бердымухамедов 23 августа провели встречу в расширенном составе.

По данным государственного информационного агентства «Туркменистан сегодня», они отметили, что обе страны понимают важность двустороннего взаимодействия в региональном и международном контекстах. Туркменистан и Кыргызстан придерживаются твердых и четко сформулированных подходов по вопросам поддержания мира и безопасности, противодействия вызовам и угрозам, укрепление стабильности в Центральной Азии и сопредельных регионах.

Главы республик назвали плодотворным и взаимодействие в авторитетных международных структурах – ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ и других. По их словам, выступая со схожих, а зачастую и единых позиций, страны наладили эффективный механизм взаимной поддержки и координации.

Г.Бердымухамедов выразил руководству Кыргызстана благодарность за поддержку международных инициатив Туркменистана в сфере энергобезопасности, в области устойчивого транспорта, по ряду актуальных вопросов регионального развития, а также при номинировании кандидатуры страны в выборные органы ООН.

«Туркменистан также поддерживает конструктивные предложения и начинания Кыргызстана в международных структурах. Такая практика будет продолжена как доказавшая свою полезность и соответствие обоюдным интересам», - заявил туркменский лидер.

Он отметил, что тесное туркмено-кыргызское взаимодействие выступает реальным и весомым фактором стабильности и развития Центральной Азии, оказывает благоприятное воздействие на обстановку в регионе, способствует его активному интегрированию в мировое экономическое пространство.

«Туркменистан рассматривает Кыргызстан в качестве своего важного и перспективного партнера при реализации широкомасштабных международных энергетических и транспортных проектов.

Обсуждая различные аспекты региональной повестки, мы подтверждаем приверженность более тесному и системному взаимодействию государств Центральной Азии в пятистороннем формате», - добавил Г.Бердымухамедов.