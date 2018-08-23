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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана примет участие в саммите международного фонда спасения Арала в Туркменистане

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 24 августа отбудет в Туркменистан для участия в заседании совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает ТаджикТА в четверг.

«В повестке дня саммита МФСА в городе Туркменбаши - актуальные вопросы сотрудничества стран Центральной Азии по улучшению экологического состояния бассейна Аральского моря в условиях глобального изменения климата», - подтвердили в правительстве страны.

Ожидается, что по итогам заседания будет принято совместное коммюнике совета глав государств.

Сообщается, что Эмомали Рахмон на полях саммита МФСА проведет ряд двухсторонних встреч.

Международный Фонд спасения Арала (МФСА) создан в 1993 году главами пяти государств Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

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