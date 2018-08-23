Порошенко извинился перед украинцами за невыполненные обещания по Донбассу

CA-NEWS (KZ) - Президент Украины Петр Порошенко извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе, о которых он заявлял при вступлении в должность главы государства четыре года назад, передает ТАСС.

«Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не выполнил и прошу за это прощение», - сказал он в четверг во время торжеств по случаю Дня государственного флага в Днепре. «Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим обещаниям, честного и откровенного», - добавил он.

Вступая в должность в мае 2014 года Порошенко пообещал, что силовая операция в Донбассе «будет длиться не месяцы, а часы».

Ранее в Днепре при участии Порошенко на самый высокий флагшток Украины - 72 м - был поднят флаг 12 на 18 м. Как заверили в местной администрации, полотно будет видно ночью из любой точки города благодаря специальной подсветке. Вокруг флагштока оборудован сквер.