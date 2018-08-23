Бердымухамедов предлагает главам государств Центральной Азии подумать о создании консультативного совета

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предлагает главам государств Центральной Азии подумать о создании консультативного совета. Об этом он сказал 23 августа на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, прибывшим в Ашхабад с государственным визитом, сообщает госинформагентство.

По его словам, несколько лет назад Туркменистан в официальном порядке поставил вопрос о целесообразности создания нового формата политического общения в Центральноазиатском регионе, предложил трехступенчатую модель взаимодействия, включающая подготовительные экспертные встречи, совещания министров иностранных дел, саммиты глав центральноазиатских государств.

По мнению туркменского лидера, если такая практика зарекомендует себя с позитивной стороны, в будущем можно подумать и о создании Консультативного совета глав государств Центральной Азии. Такая форма регионального диалога, считает он, позволит эффективно и целенаправленно решать все возникающие вопросы, обеспечивая для этого необходимую политическую базу, формулируя ориентиры для работы на исполнительском уровне.

Также отмечается, что, говоря о ситуации в регионе, президенты внимание обратили на положение в Афганистане.

Сегодня очевидно, что военного решения афганской проблемы не существует, необходим общенациональный диалог с привлечением всех ответственных сторон при лидирующей роли ООН, заявил Г.Бердымухамедов, подтвердив готовность оказать этому необходимое содействие.

По его словам, Туркменистан также выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте. Примерами тому являются строительство газопровода Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия, прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан—Афганистан—Пакистан, сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.