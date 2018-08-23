Алишер Усманов вложил в узбекский футбольный клуб «Пахтакор» $200 млн, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Телеканал «Узбекистан» 20 августа в своём эфире показал сюжет о стадионе «Пахтакор», сообщает Sports.uz.

Согласно данным телеканала, Алишер Усманов вложил в столичный футбольный клуб «Пахтакор» 200 млн долларов.

Администрация клуба планирует на месте старого стадиона построить новую арену на 100 млн. долларов, которая будет отвечать всем требованиям ФИФА.

На официальной странице футбольного клуба «Пахтакор» в Facebook какой-либо информации об инвестициях Усманова нет.