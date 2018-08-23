РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алишер Усманов вложил в узбекский футбольный клуб «Пахтакор» $200 млн, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Телеканал «Узбекистан» 20 августа в своём эфире показал сюжет о стадионе «Пахтакор», сообщает Sports.uz.

Согласно данным телеканала, Алишер Усманов вложил в столичный футбольный клуб «Пахтакор» 200 млн долларов.

Администрация клуба планирует на месте старого стадиона построить новую арену на 100 млн. долларов, которая будет отвечать всем требованиям ФИФА.

На официальной странице футбольного клуба «Пахтакор» в Facebook какой-либо информации об инвестициях Усманова нет.

print
  • Аномальный ливень: в Астане за ночь выпала месячная норма осадков
  • В Москве мальчик из Таджикистана впал в кому после того как ему сделали обрезание
  • В Узбекистане примут закон о правах лиц с инвалидностью
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×