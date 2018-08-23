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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Кыргызстан намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество

CA-NEWS (KG) - Туркменистан и Кыргызстан нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества. Об этом стало известно 22 августа в ходе встречи президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Сооронбая Жээнбекова в Ашхабаде.

Как сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», стороны отметили, что существующий уровень двустороннего товарооборота не отражает тех больших возможностей, которыми располагают страны. Необходим поиск новых направлений и форм партнерства, и лидирующую роль здесь должна взять на себя межправительственная туркмено-кыргызская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, в рамках которой были достигнуты договоренности по выходу на совместные проекты в сфере производственной кооперации, агропромышленного комплекса, строительства.

По мнению туркменского лидера, к реализации этих решений нужно приступать незамедлительно, в связи с чем он предложил активнее подключаться к этой работе предпринимательским кругам обеих стран, частным компаниям и предприятиям. Указав на важность налаживания прямых деловых контактов, организации совместных выставок товаропроизводителей, глава государства высказал готовность поддержать такие инициативы.

Кроме того, по словам Бердымухамедова, огромный потенциал сотрудничества имеется в таких стратегических областях, как энергетика и транспорт. Он напомнил, что обе страны в силу своей географии являются партнерами в реализации крупных международных энергетических проектов. Туркменистан и Кыргызстан, находясь на стыке континентальных евразийских маршрутов, могли бы взять на себя инициативную роль в создании транспортных магистралей по маршрутам Восток—Запад.

Это становится актуальным в связи с вводом в эксплуатацию в мае этого года Туркменбашинского международного морского порта. Для Кыргызстана использование такой возможности откроет большие перспективы в плане экспорта своей продукции на рынки Европы, Ближнего и Среднего Востока, считает он.

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