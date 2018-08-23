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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана за свой счет отремонтирует 5 км дороги в джамоате Хистеварз на севере страны

CA-NEWS (TJ) - На территории джамоата Хистеварз премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода дали старт строительству центра здоровья для детей, рассчитанного на 27 коек, передает Авеста.

Премьер-министр Кохир Расулзода пообещал жителям Хистеварза покрыть асфальтом за свой счет 5 километров внутренних дорог джамоата.

В настоящее время в джамоате Хистеварз, крупнейшем сельском джамоате Б.Гафуровского района с населением порядка 70 тысяч человек функционируют районная поликлиника, шесть центров здоровья и еще два медицинских пунктов.

Помимо этого, премьер-министр и председатель Согдийской области приняли участие в закладке первого камня в основание будущей школы в сельском джамоате Хистеварз Б.Гафуровского района.

Школа, рассчитанная на обучения 1 тыс. учащихся в одну смену, будет построена за счет исполнительного органа государственной власти Согда, отмечает пресс-служба госадминистрации Согдийской области.

На встрече с руководством Б.Гафуровского района и активом сельского джамоата Хистеварз, Кохир Расулзода призвал к еще более усердному труду во благо процветания и развития.

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