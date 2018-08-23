Кыргызстан и Туркменистан по итогам госвизита С.Жээнбекова в Ашхабад подписали ряд документов (список)

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан и Туркменистан по итогам государственного визита президента Сооронбая Жээнбекова в Ашхабад подписали ряд двусторонних документов.

По данным местных СМИ, на межправительственном уровне подписаны:

- Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы;

- Соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве;

- Меморандум о взаимопонимании об основных принципах сотрудничества в области транспорта;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерства иностранных дел республик приняли Программу сотрудничества на 2019-2020 годы.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между союзами промышленников и предпринимателей двух стран.

Кроме того, Ашхабад и Бишкек установили побратимские отношения, закрепив Соглашение между хякимликом туркменской и мэрией кыргызской столицами.

Приняты План по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства, подписанного соответствующими ведомствами в Бишкеке в 2015 году; Программа сотрудничества в области архивного дела на 2018-2020 годы. Соглашение о сотрудничестве подписали Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Министерство культуры, информации и туризма КР.

Бердымухамедов и Жээнбеков поставили свои подписи под Декларацией о стратегическом сотрудничестве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Кыргызстаном.