Бердымухамедов и Жээнбеков сделали совместное заявление

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 23 августа подвели итоги переговоров в рамках государственного визита главы КР в Ашхабад.

Как сообщают местные СМИ, комментируя итоги состоявшейся встречи на высшем уровне, туркменский лидер отметил плодотворность двусторонних переговоров и выразил признательность главе Кыргызстана за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом, который рассматривается как этапное событие в жизни двух стран и народов.

По его словам, встреча с С.Жээнбековым, а также переговоры в расширенном формате с участием членов делегаций прошли в атмосфере дружбы и конструктивизма, носили деловой и доверительный характер. Подробно были обсуждены состояние двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики.

Бердымухамедов отметил, что практически по всем затронутым темам со стороны президента Кыргызстана были проявлены понимание и поддержка, стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества с Туркменистаном, уважение нейтрального внешнеполитического курса страны. Он подтвердил намерение и готовность Туркменистана к дальнейшему всестороннему развитию уз братства, дружбы и взаимовыгодного партнерства с Кыргызстаном.

Констатировались схожесть и близость подходов двух государств к ключевым вопросам международной политики. Туркменистан и Кыргызстан твердо выступают за укрепление глобальной и региональной стабильности, упрочение мира и безопасности, уважение норм международного права на основе Устава ООН. Достигнута договоренность о дальнейшем наращивании взаимодействия в рамках этой организации, а также в других международных структурах.

Констатировалось также, что Туркменистан и Кыргызстан привержены бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, всеми видами трансграничной организованной преступности.

Отмечая безальтернативность мирного, политического урегулирования ситуации в Афганистане, глава Туркменистана подчеркнул, что стороны договорились оказывать всемерную поддержку международному сообществу в деле экономического восстановления этого государства. В данном контексте Туркменистан и Кыргызстан выступают за полноценное участие Афганистана в осуществлении крупных региональных и международных проектов, в частности, в таких сферах, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации.

Кроме того, как сказал президент Туркменистана, важное место в ходе переговоров было отведено вопросам укрепления регионального взаимодействия, в том числе в решении водно-энергетических проблем в Центральной Азии. По этому вопросу достигнута договоренность всемерно содействовать достижению регионального консенсуса на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов партнеров.

В плане двустороннего торгово-экономического партнерства стороны отметили необходимость максимального использования имеющегося обоюдного потенциала, выхода на новые кооперационные связи в промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающей сфере, строительстве и др.

Отмечается, что Туркменистан и Кыргызстан готовы инициативно содействовать реализации масштабных международных проектов в сфере энергетики и транспорта. Государства будут способствовать созданию транспортных магистралей по линии Восток—Запад с выходом на рынки европейских стран, Ближнего и Среднего Востока.

Стороны также договорились поощрять и поддерживать культурно-гуманитарные, образовательные, научные и спортивные контакты.