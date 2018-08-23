Главы налоговых органов стран СНГ соберутся в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Заседание координационного совета глав налоговых служб стран СНГ состоится 24 августа текущего года в городе Душанбе, столице Таджикистана, передает Авеста.

Как ожидается, в заседании примут участие представители налоговых органов России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Беларуси, Азербайджана и Таджикистана.

Участники заседания обсудят вопросы налогового администрирования в период цифровой экономики, обмена информацией в налоговой сфере и другие насущные вопросы.

Предстоящему заседанию координационного совета глав налоговых служб стран СНГ предшествовало двухдневное заседание экспертов указанного совета, которое также проходило 22-23 августа в Душанбе.