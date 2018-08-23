Средства, потраченные на арт-объект «Белка» в Алматы, окупились сполна, - аким Б.Байбек

CA-NEWS (KZ) - Средства, потраченные на установку арт-объекта «Белка» в Алматы, давно окупились, сказал аким города Бауыржан Байбек на совещании работников образования.

Комментируя размер цены, которая вызвала жаркие споры граждан, он напомнил, что из бюджета были выделены только 15 из 23 млн тенге.

«По мировым меркам это совершенно недорогой проект. По словам автора «Белки», его аналогичная скульптура «Лис» в Шанхае, которая в два раза меньше, стоит порядка 100 тысяч долларов. Или, к примеру, я недавно прочитал в СМИ о том, что 10-метровая стальная «Фасолька» индийского скульптора Аниша Капура обошлась городу Чикаго в миллионы долларов. И таких примеров в мире масса, можно погуглить», - порекомендовал глава мегаполиса.

«Что касается нашего объекта, потраченные средства давно окупились сполна. О «Белке», а значит, об Алматы сказали многие мировые СМИ: BBC, FoxNews, New York Post. А сколько российских масс-медиа, не говоря уже о казахстанских? За вложенные в белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта. Теперь приезжающие туристы зачастую первым делом спрашивают «Где ваша белка?». Кстати, многие наши граждане из других городов приезжают не ради Шымбулака и Медеу, они приезжают посмотреть на белку», - заявил Б.Байбек.