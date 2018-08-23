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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нарушений в размерах праздничного дастархана в Таджикистане не выявили

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники комитета религии и упорядочения традиций и обычаев Таджикистана не нашли нарушения правил при накрытии дастархана в честь праздника Иди Курбон, сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь вышеназванного комитета Афшин Муким.

По его словам, сотрудники комитета 21 августа провели выборочные рейды во многих регионах страны, заходили в дома некоторых граждан, чтобы определить размер и «скромность» праздничного стола.

«Нарушения правил не обнаружены нигде», - отметил Муким.

Согласно разработанным комитетом правилам, размер праздничного дастархана не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия), немного сухофруктов.

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