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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудников воронежского диспансера осудили за гибель 23 человек при пожаре

CA-NEWS (CA) - В Воронежской области сотрудники психоневрологического диспансера, где при пожаре в 2015 году погибли 23 человека, получили от двух до двух с половиной лет колонии, сообщает РИА Новости.

Районный суд признал директора Новохоперского психоневрологического интерната и завхоза того же учреждения виновными в нарушениях требований пожарной безопасности.

Суд, согласившись с представителем прокуратуры, назначил директору интерната наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, заведующему хозяйством – два года лишения свободы в колонии-поселении.

После освобождения оба три года не смогут работать в государственных учреждениях на руководящих должностях.

В декабре 2015 года в жилом корпусе №1 произошел пожар. В это время в корпусе находилось 70 психически нездоровых подопечных интерната, из которых около 20 были лежачими.

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