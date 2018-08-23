Трамп рассмотрит возможность помилования бывшего главу его предвыборного штаба, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал, что он рассмотрит возможность помилования бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, которого признали виновным по всем пунктам обвинения во вторник, передает Reuters.

В ходе интервью с репортером из Fox News Эйнсли Эрхардт Трамп сказал, что он «рассмотрит возможность» помилования Манафорта.

Жюри присяжных во вторник признало главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в финансовых преступлениях, которые включают в себя банковское и налоговое мошенничество и сокрытие счетов в иностранных банках.

В своем аккаунте в Twitter в среду Трамп назвал Манафорта «храбрым человеком» и сказал, что он «сочувствует (ему) и его чудесной семье».

Напомним, ранее суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов.

Манафорт признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов.

Обвинение утверждало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов.



