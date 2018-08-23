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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на людей

CA-NEWS (CA) - Один человек погиб и двое ранены при нападении вооруженного ножом мужчины в департаменте Ивелин в 30 км от Парижа. Двое пострадавших получили серьезные ранения, сообщает Би-Би-Си.

По данным СМИ, мужчина в возрасте около 30 лет кричал «Аллах Акбар». Также сообщается, что полицейские «нейтрализовали» нападавшего, когда он пытался скрыться. По данным Reuters, мужчина убит.

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