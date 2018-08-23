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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев прибыл в Атыраускую область

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 23 августа в ходе визита в Атыраускую область посетил частную индустриальную зону «Даулет» ТОО «Карат».

Как сообщает пресс-служба Акорды, он осмотрел цеха по изготовлению хлебобулочных и макаронных изделий, а также ознакомился с образцами готовой продукции местного производства.

В ходе посещения главе республики представили инвестиционные проекты региона, в том числе ветровую электростанцию на 52 мегаватт, цех горячей оцинковки, предприятия по выпуску металлоконструкций с использованием методов роботосварки, силового кабеля на основе карбона, катализаторов крекинга, фармацевтический завод, завод по сборке датчиков давления, птицефабрику, теплицу площадью 20 га и др.

Частная индустриальная зона «Даулет» – современное диверсифицированное предприятие, в составе которого функционируют завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий «Даулет Нан», цех по производству питьевой воды, крестьянское хозяйство «Райхан», цех по производству макаронной продукции, мельница, мясной комбинат, швейный цех, а также асфальтобетонный завод.

В рамках деятельности ЧИЗ «Даулет» создано 244 рабочих места.

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