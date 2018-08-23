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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Народный банк Казахстана намерен открыть «дочку» в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Народный банк намерен открыть «дочку» в Узбекистане до конца 2018 года, сообщает LS.

Председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова рассказала изданию о планах выхода на рынок Узбекистана.

По её словам, недавно Национальный банк Казахстана подписал межправительственное соглашение с Узбекистаном, в рамках которого были приняты меры, позволяющие отечественным банкам открывать дочерние представительства в этой стране. В настоящее время Народный банк Казахстана находится на стадии подачи разрешительных документов в регуляторы Казахстана и Узбекистана. Филиал рассчитывают открыть до конца 2018 года.

На сегодняшний день среди всех банков СНГ только Народный и ВТБ активно присутствуют во многих странах. У него есть представительства в пяти странах – Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и скоро будет Узбекистан. Общий объем активов составляет до 26 млрд. долларов США.


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