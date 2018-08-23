Названа средняя продолжительность жизни астанчан

CA-NEWS (KZ) - По итогам прошлого года средняя продолжительность жизни жителей Астаны при плане 75,6 составила 76,2 года. На сегодняшний день это лучший показатель по стране, сообщает Управление общественного здравоохранения города.

За 6 месяцев 2018 года в подведомственных управлению стационарах с коечным фондом 3719 коек более 75 тыс. пациентов получили круглосуточную медицинскую помощь. Это на 2,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Развивается работа дневного стационара. За 1 полугодие на 662 койках пролечено более 25 тыс. пациентов, это на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет хирургическая активность: было проведено более 4,5 тыс. операций. За полгода в столице родилось 13974 детей, что на 360 больше, чем в прошлом году.

При этом, скорая помощь обслужила более 190 тыс. вызовов. Более 60 тыс. пациентов были обеспечены бесплатными лекарственными средствами, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Кроме того, «уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи» при плане 44% составил 45,4%.

В то же время имеются и недочеты. Так, из 36 показателей госпрограммы не достигнуты такие показатели, как уровень материнской смертности, младенческой смертности, пятилетняя выживаемость при злокачественных новообразованиях, смертность от злокачественных новообразований, смертность от туберкулеза, уровень потребления стационарной помощи.