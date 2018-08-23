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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В результате наводнения в Лаосе погибли 46 человек, около 100 считаются без вести пропавшими

CA-NEWS (CA) - Согласно последнему докладу национального комитета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в результате наводнения, вызванного недавними штормами в Лаосе, погибли по меньшей мере 46 человек, еще 97 других пропали без вести и четыре человека получили ранения, передает Xinhua.

В результате наводнения пострадали около 82 460 семей в 14 провинциях страны. Еще 11 383 человека потеряли свои дома и вынуждены жить во временных убежищах. Причиной проливных дождей стали тропические штормы Сон-Тинь и Бебинка, которые продолжались с середины июля до середины августа.
Около 120 школ были повреждены, что создает проблему для своевременного начала нового учебного года, который начнется 1 сентября.

Также было затоплено 62 980 гектаров рисовых полей и 41 879 гектаров других культур, погибли тысячи голов скота и птиц. В результате наводнения повреждены дороги и мосты, убытки которых оцениваются почти в $2 млн.

Между тем, сумма ущерба по-прежнему оценивается в районе Санамшай, где разрушилась плотина и это привело к самой большой катастрофе за последние десятилетия.

Лаосские чиновники отмечают, что 6 из 13 пострадавших деревень были полностью уничтожены потопом, в результате которого погибли десятки людей и многие другие пропали без вести.

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