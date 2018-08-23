В Таджикистане солдат-срочник совершил суицид, когда приехал домой на свадьбу брата

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Вахшского района Хатлонской области подтвердили факт суицида солдата, который в праздничные дни приехал домой повидаться с родными и погулять на свадьбе брата, сообщает Радио Озоди.

22-летний Аваз Набиев, солдат-срочник пограничных войск ГКНБ Таджикистана, служил в одной из воинских частей в Ишкашимском районе ГБАО. В мае 2017 года он добровольно пошел служить в армию.

Родные солдата говорят, что Аваз Набиев 20 августа этого года приехал домой и провел с родными всего лишь два дня. «Ранним утром 22 августа соседи сообщили нам, что нашли Аваза повешенным у трансформаторной будки рядом с домом. В ту ночь он ночевал в одной комнате с другими членами семьи. Как так получилось, что утром он повесился, мы никак не можем понять», - сказал один из родственников. Перед своим уходом Аваз написал на земле пару строк: он просил прощения у родителей и поздравил брата с бракосочетанием.

Родные вспоминают, что Аваз по приезду сказал, что 20 августа был плохим днем для него. Именно в тот день он вернулся из Ишкашима домой, в Вахш. Что молодой человек хотел сказать этим, остается загадкой и, возможно, следствие даст ответ на этот вопрос.

В хукумате Вахшского района подтвердили факт суицида солдата. Абдусаттор Амирхонов, представитель районной администрации, сказал, что был дома у покойного, чтобы принести соболезнования его родителям, и от них узнал, что результаты следствия пока не объявлены.

«Там было много представителей правоохранительных структур, врачи и сотрудники военкомата. Мы ждем выводов следствия. Тело Аваза было отправлено на экспертизу, после чего его похоронили», - говорит Амирхонов.

Умед Набиев, брат Аваза, рассказал, что брат находился в хорошем настроении и ничто не предвещало беды. «Брат не рассказывал ничего. Даже не жаловался. Вот это и вызывает нашу озабоченность. У него не было и возлюбленной, чтобы как-то связать его уход с неразделенной любовью», - говорит он.