Туркменистан мечтает принять у себя Олимпиаду

CA-NEWS (TM) - Туркменистан мечтает принять у себя Олимпийские игры. Об этом в интервью Around the Rings в кулуарах Азиатских игр в Джакарте сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета и министр спорта страны Даянч Гулгельдыев.

По его словам, сейчас республика проводит все больше спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов по олимпийским видам спорта и международных соревнований, для того, чтобы показать миру свои возможности.

«Международные федерации все больше обращаются к нам с просьбой провести какое-либо из их событий», - сказал чиновник.

В 2017 году в Ашхабаде прошли Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В сентябре в Туркменистане состоится Чемпионат мира по тяжелой атлетике.