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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаеву показали систему интеллектуального месторождения

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил АО «Эмбамунайгаз».

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с деятельностью Центра визуализации производственных процессов, где ему была представлена система интеллектуального месторождения, которая позволяет в режиме реального времени наглядно обрабатывать большие потоки информации с промысловых объектов, осуществлять их последующий анализ с целью оперативного реагирования и улучшения процесса добычи на месторождениях.

Глава республики отметил, что в результате внедрения элементов цифровизации на месторождениях повысилась производительность труда, сократились межремонтный период оборудования и количество дублирующих звеньев, а также подчеркнул, что конечный эффект превысит первоначальные затраты в два и более раза.

«Необходимо использовать современные методы добычи нефти, а не ограничиваться лишь существующими. Прежде всего нужно обучать сотрудников новым знаниям для работы по передовым технологиям», - сказал он.

Также в ходе посещения председатель правления АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов доложил об основных результатах деятельности СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

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