Узбекистан и Белоруссия проведут заседание межправительственной комиссии

CA-NEWS (UZ) - 22 августа 2018 года в Ташкент прибыла делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.

Белорусская делегация 22-24 августа принимает участие в шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, которое проходит в г.Ташкенте. сообщила пресс-служба МИДа.

На заседании будут обсуждены актуальные вопросы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.