Узбекистан и Белоруссия проведут заседание межправительственной комиссии
- Узбекистан, политика
- 17:08, 23 августа 2018
- Просмотров: 525
CA-NEWS (UZ) - 22 августа 2018 года в Ташкент прибыла делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.
Белорусская делегация 22-24 августа принимает участие в шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, которое проходит в г.Ташкенте. сообщила пресс-служба МИДа.
На заседании будут обсуждены актуальные вопросы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком