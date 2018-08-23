В Астане за 5 лет будут построены 24 школы

CA-NEWS (KZ) - В Астане за 5 лет будут построены 24 школы. Об этом 23 августа на совещании педагогических работников сообщил аким города Асет Исекешев.

По его словам, столица должна развиваться с учетом активного роста населения.

«Задача акимата создать комфортную среду жизни для каждого жителя города. Сюда входит целый набор услуг: развитие общественного транспорта, массового спорта, и многое другое. Одной из важных сфер является система образования. В сфере образования, как и во многих других, есть много задач. Одна из важнейших - это развитие образовательной инфраструктуры города с учетом активного роста населения», - отметил он.

По данным главы муниципалитета, в настоящий момент при поддержке правительства принята программа, согласно которой в ближайшие 5 лет будет реализовано строительство 24 школ и 10 пристроек из средств бюджета.

«При этом 5 школ мы вводим уже в этом году, еще 11 объектов будут завершены в 2019 году. Проектирование новых школ ведется по обновленным СНиПам, что позволит строить школы не на 1200, а на 2500-3000 мест. Таким образом, за 5 лет мы сможем обеспечить столько же новых ученических мест, сколько было создано в столице за 20 лет ее существования. Кроме того, совместно с бизнесом через механизм подушевого финансирования планируем в ближайшие 5 лет охватить более 50 тысяч детей за счет строительства частных школ, в том числе с привлечением инвесторов из Сингапура и ОАЭ. Уже в новом учебном году будут открыты 3 новые частные школы», - сказал А.Исекешев.