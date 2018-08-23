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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Учителя Туркестанской области будут обучаться в Москве

CA-NEWS (KZ) - Учителя Туркестанской области будут обучаться в Москве. Об этом стало известно 23 августа в ходе конференции с участием акима региона Жансеита Туймебаева.

По его словам, в этом году для учителей области впервые выделено 20 грантов для обучения в магистратуре одного из самых престижных вузов мира – Московского государственного университета имени М.Ломоносова. За счет средств региона учителя будут совершенствовать свои знания по трем специальностям.

«Авторитет учителя – авторитет государства, а чтобы воспитать квалифицированных специалистов, патриотов Родины, учителя должны быть сильными и образованными», – отметил Ж.Туймебаев и призвал квалифицированных специалистов и педагогов, работающих в других регионах, вернуться в родные края.

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