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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел КНР Ван И совершает визит в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Ван И 23 августа прибыл с трехдневным визитом в Монголию по приглашению министра иностранных дел страны Дамдины Цогтбаатара.

Планируется, что глава МИД Китая проведет встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой и спикером парламента Миегомбын Энхболдом.

Также китайский гость ознакомится с процессом строительства центра развития детей с ограниченными возможностями и примет участие в церемонии открытия «Проекта по обновлению центральных очистных сооружений города Улан-Батора», который был профинансирован за счет льготного кредита, предоставленного правительством КНР.

«Этот визит — первый после назначения нового правительства КНР. Только что мы подписали соглашение, договорились активизировать торговое и экономическое сотрудничество. Также мы обменивались мнениями по интересующим страны вопросам. Мы обсудили возможность проведения саммитов двух стран. В будущем году исполнится 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Монголией и КНР. Такие долгие взаимоотношения у Монголии всего с 10 странами мира. Китай признал независимость Монголии, а Монголия поддерживала КНР во имя укрепления позиции страны в ООН", — заявил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.

Стороны по итогам встречи в МИД договорились работать над увеличением торгового оборота до 15 млрд долларов.

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