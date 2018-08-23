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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жертвами атаки под Парижем стали мать и сестра нападавшего
Предыстория: В пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах Акбар» напал на людей

CA-NEWS (CA) - В 30 км от Парижа вооруженный ножом мужчина убил свою мать и сестру, при этом тяжело ранил прохожую женщину, сообщает британское издание The Telegraph. Нападавший мужчина кричал «Аллах Акбар» и был застрелен полицией во время штурма на одной из жилых улиц.

По данным полиции, ему 30 лет и он находился в списке «террористических наблюдений» с 2016 года, отмечается в статье. Местные СМИ утверждают, что у него было несколько ножей.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявляет что у атакующего были серьезные психиатрические проблемы и это нападение не рассматривается как акт терроризма.

Французское агентство Le Parisien сообщает, что злоумышленник был известен полиции тем что публично хвалил терроризм. Террористическая организация ИГ берет ответственность за данное нападение несмотря на то что он убил членов своих семьи, отмечает агентство. Доказательств причастности к ИГ не имеется, но информационное агентство Amaq, связанное с ИГ утверждает что убитый был их «истребителем».

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