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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане ежегодно планируют выделять по $400 млн на строительство дорог

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане строительные работы ведутся на 23 автодорожных проектах с охватом реконструкцией 4,2 тыс. км.

22 проекта, как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию, переходящие, из которых 10 проектов реализуются за счет займов международных финансовых институтов, общей протяженностью 2900 км, благодаря чему к концу года будет открыто движение на 528 км автодорог.

Также 31 мая начаты работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) на принципах государственно-частного партнерства с завершением в 2021 году.

Отмечается, что на проектах свыше 95% используются материалы казахстанских производителей.

На строительство из государственного и местного бюджетов выделено 60 млрд тенге ($167 млн). В целом в среднесрочной перспективе планируется довести выделение средств до 150 млрд тенге ($416,7 млн) ежегодно на паритетной основе (50х50), что позволит к 2025 году довести состояние сети в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85% (на сегодня 66% в хорошем и удовлетворительном состоянии).

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