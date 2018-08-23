В Казахстане ежегодно планируют выделять по $400 млн на строительство дорог

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане строительные работы ведутся на 23 автодорожных проектах с охватом реконструкцией 4,2 тыс. км.

22 проекта, как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию, переходящие, из которых 10 проектов реализуются за счет займов международных финансовых институтов, общей протяженностью 2900 км, благодаря чему к концу года будет открыто движение на 528 км автодорог.

Также 31 мая начаты работы по строительству Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) на принципах государственно-частного партнерства с завершением в 2021 году.

Отмечается, что на проектах свыше 95% используются материалы казахстанских производителей.

На строительство из государственного и местного бюджетов выделено 60 млрд тенге ($167 млн). В целом в среднесрочной перспективе планируется довести выделение средств до 150 млрд тенге ($416,7 млн) ежегодно на паритетной основе (50х50), что позволит к 2025 году довести состояние сети в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85% (на сегодня 66% в хорошем и удовлетворительном состоянии).