Всемирный банк продолжит сотрудничество с таможенной службой Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк готов продолжать оказывать содействие в укреплении таможенной службы Таджикистана. Об этом было отмечено на встрече первого заместителя начальника таможенной службы Таджикистана Азима Турсунзода с постоянным представителем Всемирного банка в РТ Ян-Петером Олтерсом, передает Авеста.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта «Отчет о направлениях таможенной деятельности». Представитель ВБ отметил готовность участия Банка в реализации совместных проектов с целью укрепления деятельности таможенной службы Таджикистана.

Ян-Петер Олтерс высказался относительно путей оказания технической помощи и повышения уровня квалификации работников таможни.

Со своей стороны Турсунзода выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с ВБ и заявил о заинтересованности в укреплении связей своего ведомства с Всемирным банком.