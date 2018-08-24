Назарбаев удовлетворен развитием Атырауской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 23 августа провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая совещание, он указал, что за годы независимости республика достигла впечатляющих результатов, и подчеркнул вклад жителей Атырауской области. По его словам, в регионе в целом интенсивно развивается экономика, обеспечена социальная стабильность.

В свою очередь аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие.

«Валовой региональный продукт области в первом квартале 2018 года составил 1646,2 млрд тенге, индекс объема - 112,1%. Доля региона в валовом внутреннем продукте республики составляет 14%. Объем промышленного производства увеличился на 3653,1 млрд тенге. Индекс фактического объема - 112,6%. Доля региона в стране составляет 27,7%. С начала года в эксплуатацию было введено 333,9 тыс. кв.м жилья. В 2018 году в рамках Карты поддержки предпринимательства планируется запустить 8 проектов с созданием 331 рабочего места, стоимость которых составит 21,8 млрд тенге», - доложил он.

Назарбаев однако напомнил, что основные показатели роста экономики региона связаны с добывающим сектором.

«Чтобы избежать зависимости от сырьевых ресурсов, цены на которые могут меняться, я предложил программу индустриально-инновационного развития для создания альтернативных производств. Необязательно строить большие предприятия, нужно создавать гибкие проекты, ориентированные на экспорт», - сказал президент, отметив необходимость скорейшего завершения строительства автодороги «Актобе—Атырау—Астрахань».