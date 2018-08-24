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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане 10 учителей школ и воспитателей детсадов получили квартиры

CA-NEWS (KZ) - 10 представителей сферы образования получили квартиры в Астане. Ключи им вручил аким города Асет Исекешев.

Как сообщает пресс-служба акимата, ключи от новых квартир получили преподаватель по художественному труду школы №4 Ляззат Атыбай, воспитатель детского сада «Акку» Жаксылык Шайхина, дефектолог КППК №1 Гайшагуль Журкабаева, заместитель директора по научной работе школы №17 Гульхан Мазова, учитель начальных классов средней школы №16 Евгения Климова, заведующая детского сада №85 «Мейржан» Альбина Нартаева, учитель казахского языка и казахской литературы школы №30 Айнур Булакбаева, заведующая детского сада №32 «Балдаурен» Мейрамгуль Махамбетова, учитель начальных классов школы №40 Айгуль Кунен и специалист управления образования Астаны Гулим Джусупова.

Кроме того, грантами получили три лучшие организации образования города - детский сад №54, школа-лицей №70 и Политехнический колледж. Их представители получили по 10 млн тенге.

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