В центре Москвы уроженец Кабардино-Балкарии открыл стрельбу по полицейским

CA-NEWS (CA) - В центре Москвы в переулке Сивцев Вражек вечером 23 августа неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум полицейским. В результате стрельбы пострадал один из правоохранителей, нападавший был ранен ответным огнем и обезоружен, сообщает РИА Новости.

Установлена личность открывшего стрельбу по полицейским в центре Москвы, им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Это уроженец КБР 1987 года рождения», — отметили в ведомстве. Причины его нападения пока не известны.

Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает, отмечается в статье.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.