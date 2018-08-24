В России требуют взыскать с «Узавтосаноат» 778 млн рублей

CA-NEWS (UZ) - Арбитражный управляющий обанкротившегося дилерского ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство компании. Он считает, что три компании и пять менеджеров должны выплатить 778,2 млн рублей (более $11 млн), сообщает «Реальное время».

Действия руководства можно расценивать как преднамеренное банкротство, следует из заявления, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что материнские компании обязали «УзДЭУ Авто-Уфа» брать кредиты для закупки у них малоликвидных автомобилей. Также компания совершала сделки с аффилированными лицами для получения контроля над процедурой банкротства общества. Кроме того, руководство не предпринимало действий для взыскания долгов на 108 млн рублей.

По мнению управляющего, почти 778,2 млн рублей должны быть взысканы с узбекистанских АК «Узавтосаноат», АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и ООО «Avtosanoat invest».

Напомним, что банкротство «УзДЭУ Авто-Уфа» было запущено еще в августе 2017 года. Арбитраж Башкирии признал компанию банкротом в ноябре того же года.

В октябре 2017 года в сети появились фотографии кладбища автомобилей под Уфой, где брошены тысячи машин марки Gentra и Matiz. Предположительно они принадлежат обанкротившейся «УзДЭУ Авто-Уфа».