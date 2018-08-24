В Алматы пройдет выставка работ Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - В Esentai Gallery в Алматы 26 августа откроется выставка D10 World, посвященная памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Друзья спортсмена, инициировавшие выставку, отмечают, что виртуозный конек Дениса покорил арены всех континентов и сердца зрителей по всему миру, но кисть и холст, музыка и фотообъектив также были сверкающими гранями его незаурядного таланта. И вся многогранность его дарований раскроется перед казахстанцами на D10 WORLD.

Организаторы уверены, что его достижения способны воодушевить и вдохновить многих людей на творческие свершения и обратить внимание на безграничность человеческих возможностей.

На выставке будут представлены фотоработы, созданные Денисом. В них отражено его настроение, чувства, эмоции, взгляд на мир. Также будут представлены фотографии со знаковых спортивных мероприятий с его участием и видеопроект от коллег и друзей.

Выставка продлится до 2 сентября. Вход свободный.

Д.Тен скончался 19 июля, получив ножевые ранения от злоумышленников, пытавшихся украть зеркала его автомобиля.