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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане на автодороге Хорог-Рошткала-Мургаб построят новый мост

CA-NEWS (TJ) - На востоке Таджикистане реализуется проект по строительству моста на автодороге Хорог-Рошткала-Мургаб. По данным министерства транспорта, реализацию проекта планируется завершить в сентябре этого года, передает Авеста.

По проекту длина моста составит 36 метров, а грузоподъемность – 80 тонн. Стоимость проекта составляет 6,5 млн. сомони ($690 тыс.).

Старый автомобильный мост, основная конструкция которого была из дерева, эксплуатировался долгие годы, и перестал отвечать нынешним требованиям.

Мост не выдерживает грузовые машины, тем более, когда они загружены, и в этой связи было принято решение о строительстве нового моста.

Новый мост облегчит движение автотранспорта и станет соединяющим звеном между несколькими населенными пунктами.

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