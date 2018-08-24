ЕАЭС может перейти к формированию общего рынка газа

CA-NEWS (CA) - Евразийская экономическая комиссия предлагает странам ЕАЭС перейти к формированию общего рынка газа. Предложение о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа члены ЕЭК рассмотрели 22 августа.

Как отмечается на сайте ведомства, работа над программой формирования общего рынка газа Союза ведется в ЕЭК с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании Межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств Союза. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.

«Из 60 имевшихся у стран Союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно. Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа Союза», , – отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

В свою очередь директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец подчеркнул, что единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.

Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа ЕАЭС. Участники совещания предложили провести встречу министров энергетики государств Союза по этому вопросу во второй половине сентября.