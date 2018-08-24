В КЧС Таджикистана рассказали о ситуации на Сарезском озере

CA-NEWS (TJ) - Опасности прорыва горного Сарезского озера нет, заявил в интервью РИА Новости глава rомитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Рустам Назарзода.

«Анализ приведенных отчетов показывает, что опасности прорыва Сарезского озера нет, оно находится под постоянным контролем», — сказал глава комитета.

По словам Назарзоды, по берегу озера, на дне, расставлены системы раннего оповещения.

«Таким образом мы получили возможность круглосуточно вести наблюдение за общим состоянием озера, параметрами берегов, стоком воды, попадающей из озера в Усойский завал, а в самом комитете создано специальное управление, которое на основании погодных и природных данных ведет наблюдение за этим объектом», — отметил он.

Глав комитета также сообщил, что ученые института сейсмологии Академии наук Таджикистана разработали компьютерную программу и просчитали действия ряда служб управления КЧС и отрядов местного реагирования в случае возникновения непредвиденных ситуаций – землетрясения или обвалов. «Вспомним землетрясение в декабре 2015 года (тогда магнитуда составила 6,5 балла), когда эпицентром был Сарез. Однако даже это мощное стихийное бедствие не повредило плотину», — подчеркнул Назарзода.

Он добавил, что на случай чрезвычайной ситуации установлена современная система раннего оповещения.

Сарезское озеро называют «спящим драконом» за то, что его очертания похожи на силуэт мифического существа. Его глубина составляет 500 метров, длина – 70 километров. Озеро находится в наиболее сейсмоактивной (9-балльной) зоне таджикского Памира. По разным данным, повторяемость землетрясений силой в 8-9 баллов здесь высока — один раз в 250 лет или один раз в 2000 лет, а в 7 баллов – один раз в 100 лет.

Сарезское озеро образовалось в феврале 1911 года в результате девятибалльного землетрясения, тогда в русло реки Мургаб рухнула гора и появилась естественная плотина (Усойский завал) высотой в 567 метров.

Эхо того землетрясения было зафиксировано на Пулковской сейсмической станции под Петербургом. Каменная плотина, перекрывшая реку Мургаб, получила название Усойского завала по наименованию погребенного под ней кишлака Усой, где погибли 57 жителей. В этом же районе в других кишлаках погибли еще 180 человек.

Разрушения и жертвы были во всех ближайших крупных населенных пунктах таджикского Памира; на территории Афганистана — в Кабуле, Ханабаде, Файзабаде — было разрушено около 400 жилых построек, погибли и получили ранения более 700 человек.

Ученые, которые опасаются прорыва Сареза, называют два основных варианта развития событий – плотина озера, подточенная влагой, может обрушиться, или вода из Сареза хлынет через край из-за схода оползней: один был обнаружен на правом берегу водоема геологами в 1967 году, второй – на левом берегу в 1975 году.