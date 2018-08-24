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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Индия договорились об отправке миротворцев в Ливан
Предыстория: Казахстан увеличит число миротворцев в миссиях ООН, первая миссия отправится в Ливан

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Индия подписали Меморандума о взаимопонимании о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, с казахстанской стороны документ подписал заместитель министра Талгат Мухтаров, с индийской стороны — посол Индии в РК Прабхат Кумар.

Основной целью Меморандума является создание правовой основы для участия миротворческого подразделения Вооруженных сил РК в миссии «Временные силы ООН в Ливане», а также определения правового статуса военнослужащих, участвующих в ней.

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