Монголия будет наращивать поставки баранины в Иран

CA-NEWS (MNG) - Национальное овцепоголовье Монголии больше, чем в Новой Зеландии, но экспорт баранины остается по-прежнему низким. Монголия рассматривает иранский рынок мяса как потенциальную возможность для увеличения экспорта баранины. Поскольку рынки халяльной продукции активно растут во всем мире, Монголия заинтересовалась в открытии новых рынков сбыта для своей мясной продукции, сообщает Reuters.

Национальное стадо овец в Монголии составляет около 30 миллионов овец - больше, чем в Новой Зеландии, но объемы экспорта баранины и ягнятины остаются по - прежнему довольно низкими. В прошлом году, в связи с увеличением спроса со стороны стран Ближнего Востока, таких как Иран, объем экспорта мяса овец достиг 2601 тонн, и эта цифра в 11 раз больше , чем показатель за 2016 год.

Первая половина 2018 года выглядит более перспективной для монгольских экспортеров мяса, так как объем вырос на 775,6 тонн. «Халяльный рынок мяса растет во всем мире, обещая новые возможности для Монголии», - заявил Очирбат Бегз, исполнительный директор Ассоциации производителей мяса Монголии.

На данный момент, халяльное мясо производится в Монголии тремя компаниями - Darkhan Meat Foods, Max Impex и Max Market. Тем не менее, прежде чем они смогут начать поставки продукции в Иран, процесс убоя и производства мяса должен быть аттестован импортерами и иранской ветеринарной организацией.

Экспорт баранины из Монголии в Иран в основном состоит из замороженной баранины, которая поставляется автотранспортом через Казахстан и Россию до достижения пункта назначения. При этом еще одна из проблем, которую необходимо решить для стабильности экспортных поставок, это сезонность производства мяса.