Китай и Монголия готовятся подписать соглашение о свободной торговле

CA-NEWS (MNG) - 23 августа министр иностранных дел КНР Ван И прибыл в Улан-Батор. В международном аэропорту Чинисхан его встретил вице-министр Министерства иностранных дел Монголии Т.Батцэцэг.

В четверг президент Монголии Халтмаа Баттулга в Государственном дворце принял Государственного советника и министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Баттулга попросил Ван И передать его сердечные приветствия и наилучшие пожелания китайскому президенту Си Цзиньпину. Он сказал, что Монголия восхищается достижениями Китая в области развития, придает большое значение статусу Китая в мире и всегда считала отношения с Китаем дипломатическим приоритетом.

“Обладая обширной территорией и богатыми ресурсами, Монголия находится на критической стадии национального развития и строительства. Страна готова укреплять сотрудничество с Китаем в области сельского хозяйства, животноводства, экономики и торговли, туризма и строительства инфраструктуры, чтобы помочь своему собственному развитию и принести пользу двум народам”, - сказал Баттулга.

Ван И передал Х.Баттулге наилучшие пожелания президента Си Цзиньпина, отметив, что Китай и Монголия являются близкими соседями и связаны между собой горами и реками. Он сказал, что Китай всегда уважал независимость Монголии, суверенитет и территориальную целостность, и считает, что Монголия также поддержит усилия Китая по защите его основных интересов.

“Китай готов воспользоваться возможностью отмечать 70-летие установления дипломатических отношений в следующем году, продолжать сотрудничать с Монголией, а также выработать новый план будущего развития двусторонних связей”, - сказал Ван И.

Ван И также выразил надежду на то, что обе страны ускорят переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, чтобы принести существенные выгоды обоим народам.

В тот же день Ван И встретился с председателем парламента Монголии Миегомбо Энхболдом и провел переговоры со своим монгольским коллегой Дамдином Цогтбаатаром. На этой встрече стороны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве и обсудили планы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018-2019 годы.

В ходе встречи стороны договорились начать подготовку к заключению соглашения о свободной торговле между странами, в том числе создать трансграничную свободную экономическую зону ”Замын-Ууд - Эрээн-хото”.