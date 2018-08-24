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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане с участием С.Жээнбекова проходит Саммит глав государств-учредителей Фонда спасения Арала

CA-NEWS (TM) - В городе Туркменбаши стартовал Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Во встрече в узком формате участвуют президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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По данным местных СМИ, на предстоящей встрече в расширенном формате будет затронут спектр вопросов, связанных с рассмотрением накопленного опыта взаимодействия, нынешнего положения межгосударственного сотрудничества и перспектив совместной деятельности по аральской проблематике. Встреча же в узком формате дает возможность обменяться мнениями по ряду наиболее значимых и актуальных тем региональной повестки дня.

Туркменистан, являясь председателем МФСА, предлагает усилить координацию работы в рамках этой структуры. Г.Бердымухамедов обратил внимание на расширение сотрудничества в Центральной Азии, с удовлетворением констатировав, что в марте текущего года в Казахстане состоялся Саммит глав государств данного региона.

Он напомнил, чтонесколько лет назад туркменская сторона выдвинула идею о системном подходе к региональному партнерству. Главная суть, по его словам, заключается в четко выстроенной последовательной работе по рассмотрению вопросов взаимодействия в регионе.

Как считает глава Туркменистана, при системном подходе представляется возможным приглашать за стол переговоров в рамках регулярных саммитов руководителей авторитетных международных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, СНГ.

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