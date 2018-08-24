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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв от землетрясения в Индонезии за текущее лето достигло 555 человек

CA-NEWS (CA) - Разрушительные землетрясения на индонезийском острове Ломбок, за текущее лето унесли жизни в общей сложности 555 человек, еще около 1500 получили ранения. Об этом сообщило в пятницу национальное агентство по управлению катастрофами, передает CNA.

Разрушены многие дома и дороги, жертвы погибали из-за тяжелых обломков, что падали на них. Около 400 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Организации по оказанию помощи предоставляют гуманитарную помощь на острове, но труднодоступные места тяжело обеспечить водой и едой, отмечается в статье.

Напомним, популярный у туристов остров Ломбок, расположенный на юге Индонезии, недалеко от Бали, был поражен двумя мощными землетрясениями 29 июля и 5 августа. После этого 19 августа произошли сильные афтершоки магнитудой 6,9. Ущерб от землетрясения оценивается в $478 млн.

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