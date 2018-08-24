Казахстан – лидирующая страна в регионе и мире, - посол США

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев принял посла Соединенных Штатов Америки в РК Джорджа Крола.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, укрепления дружеских взаимоотношений.

«После визита нашего главы государства Назарбаева в Вашингтон контакты укрепились еще сильнее. В целом, за время работы экономическая составляющая наших взаимоотношений вышла на более высокий уровень», - сказал премьер.

Дж.Крол также подчеркнул роль президента РК в развитии и укреплении дружеских взаимоотношений с государствами.

«Роль, которую играет Казахстан в Совете Безопасности ООН, имеет огромный эффект. Казахстан – эта страна, которая 26 лет назад была в составе Советского Союза, а сейчас является лидирующей страной в регионе и в мире в целом. Политика вашего президента к соседним странам очень важна для стабилизации отношений», - сказал посол.