Компания из США получит в управление крупнейшую сеть аптек в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Государственную долю в уставном капитале фармацевтической компании «Dori-Darmon» намерены передать в доверительное управление представительству американской компании United Investment Healthcare Group LLC в Узбекистане. Это следует из проекта постановления президента, разработанного Министерством здравоохранения.

Согласно проекту документа, госдолю в компании планируют передать сроком на 5 лет, с возможным продлением еще на 5 лет в случае достижения параметров утвержденного бизнес-плана.

Оплата услуг доверительного управляющего будет устанавливаться в виде ежемесячного вознаграждения от ежемесячной выручки и бонуса.

Проектом постановления предлагается предоставить АК «Dori-Darmon» право осуществлять закупки товаров, в том числе лекарственных средств, в порядке исключения, без проведения закупочных процедур по прямым договорам.

Отметим, что на сегодняшний день госдоля в уставном фонде АК «Dori-Darmon» составляет 71%.

Между АК «Dori-Darmon» и компанией United Investment Healthcare Group LLC уже подписан Меморандум о взаимопонимании.

Более подробно ознакомиться с проектом документа, а также принять участие в обсуждении можно на сайте СОВАЗ до 7 сентября, сообщает uzreport.uz.