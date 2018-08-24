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  24 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Компания из США получит в управление крупнейшую сеть аптек в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Государственную долю в уставном капитале фармацевтической компании «Dori-Darmon» намерены передать в доверительное управление представительству американской компании United Investment Healthcare Group LLC в Узбекистане. Это следует из проекта постановления президента, разработанного Министерством здравоохранения.

Согласно проекту документа, госдолю в компании планируют передать сроком на 5 лет, с возможным продлением еще на 5 лет в случае достижения параметров утвержденного бизнес-плана.

Оплата услуг доверительного управляющего будет устанавливаться в виде ежемесячного вознаграждения от ежемесячной выручки и бонуса.

Проектом постановления предлагается предоставить АК «Dori-Darmon» право осуществлять закупки товаров, в том числе лекарственных средств, в порядке исключения, без проведения закупочных процедур по прямым договорам.

Отметим, что на сегодняшний день госдоля в уставном фонде АК «Dori-Darmon» составляет 71%.

Между АК «Dori-Darmon» и компанией United Investment Healthcare Group LLC уже подписан Меморандум о взаимопонимании.

Более подробно ознакомиться с проектом документа, а также принять участие в обсуждении можно на сайте СОВАЗ до 7 сентября, сообщает uzreport.uz.

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