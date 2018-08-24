Проблема Арала сегодня требует новых подходов, отвечающих требованиям времени, - Бердымухамедов

CA-NEWS (TM) - В конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», где проходит Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходит заседание в расширенном составе.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за принятое приглашение принять участие в работе Совета государств-учредителей МФСА.

Он отметил значимость форума, демонстрирующего сплоченность государств Центральной Азии, консолидации общих усилий в решении актуальных вопросов региона.

По его словам, это особенно важно сейчас, когда страны последовательно реализуют комплекс мер политико-дипломатического характера, нацеленных на укрепление сотрудничества между центральноазиатскими государствами.

В данном контексте нынешний саммит станет еще одним важным этапом в процессе активизации партнерства по широкому спектру направлений. Международный фонд спасения Арала стал платформой для межгосударственного взаимодействия по преодолению экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий аральской трагедии, подчеркнул туркменский лидер, выступая на форуме.

«Время не стоит на месте, и проблема Арала сегодня требует новых подходов, отвечающих требованиям времени», - отметил Бердымухамедов.