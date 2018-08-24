В Таджикистане правозащитник Кудратов спустя 4 года вышел на свободу

CA-NEWS (TJ) - Известный таджикский адвокат и правозащитник, руководитель молодежного крыла Социал-демократической партии Таджикистана Шухрат Кудратов 24 августа вышел на свободу спустя почти 4 года, сообщает ТаджикТА.

Напомним, Кудратов был задержан правоохранительными органами в 2014 году по обвинению в получении взятки.

Ему предъявили обвинения в том, что он вымогал у своего подзащитного Амирали Суламаева $2 тыс. с целью их передачи судье для прекращения уголовного дела. Сам Кудратов заявил, что деньги он должен был передать пострадавшему - главе компании «Пайванд» Парвизу Бадалову, чтобы решить конфликт мирным способом.

В январе 2015 года суд города Душанбе приговорил правозащитника к 9 годам лишения свободы.

Позднее верховный суд Таджикистана уменьшил срок лишения свободы до 3 лет 8 месяцев

Кудратов известен своим участием в качестве адвоката в ряде так называемых «громких дел». В частности, будучи адвокатом, он защищал Зайда Саидова, Екуба Салимова, Джурабека Охунова.